Impuestos provinciales: Cómo hacer para ahorrarte hasta 56% en Inmobiliario y Patentes
La Administración Provincial de Impuestos (API) dispuso beneficios para el comienzo del 2026. En la nota, todos los detalles.
La Administración Provincial de Impuestos (API) informa que los contribuyentes que estén al día al 31 de diciembre 2025, mantendrán los beneficios de “Buen Contribuyente” para 2026 y podrán acceder a importantes descuentos que llegan hasta el 56%.
La condición de buen contribuyente, implica:
• 20% de descuento en el Impuesto Inmobiliario 2026
• eximición del pago de la sexta cuota
Estos beneficios pueden combinarse con otros previstos en la Ley Tributaria 2026: quienes realicen el Pago Total Anual obtendrán un 35 % de descuento, alcanzando hasta un 56 % de rebaja total.
Quienes no opten por el pago total pueden acceder igualmente a beneficios. En este caso, si adhieren al débito automático, obtienen un 15% de descuento por cuota, que combinado con el beneficio por “buen contribuyente” permite llegar a un 46% de descuento.
En el caso de la Patente Automotor, se mantienen los beneficios vigentes: 35 % de descuento por pago anual o 15 % por débito automático.
Los trámites, pagos, descarga de boletas y convenios de pago pueden realizarse de forma digital en www.santafe.gov.ar/api. Además, se puede pagar con cualquier billetera digital mediante QR interoperable.
Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 0800-888-3722, por correo a apiconsultassantafe@santafe.gob.ar, o acercarse a las oficinas de API .