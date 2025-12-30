Impuestos provinciales: Cómo hacer para ahorrarte hasta 56% en Inmobiliario y Patentes

La Administración Provincial de Impuestos (API) informa que los contribuyentes que estén al día al 31 de diciembre 2025, mantendrán los beneficios de “Buen Contribuyente” para 2026 y podrán acceder a importantes descuentos que llegan hasta el 56%.

La condición de buen contribuyente, implica:

• 20% de descuento en el Impuesto Inmobiliario 2026

• eximición del pago de la sexta cuota

Estos beneficios pueden combinarse con otros previstos en la Ley Tributaria 2026: quienes realicen el Pago Total Anual obtendrán un 35 % de descuento, alcanzando hasta un 56 % de rebaja total.

Quienes no opten por el pago total pueden acceder igualmente a beneficios. En este caso, si adhieren al débito automático, obtienen un 15% de descuento por cuota, que combinado con el beneficio por “buen contribuyente” permite llegar a un 46% de descuento.

En el caso de la Patente Automotor, se mantienen los beneficios vigentes: 35 % de descuento por pago anual o 15 % por débito automático.

Los trámites, pagos, descarga de boletas y convenios de pago pueden realizarse de forma digital en www.santafe.gov.ar/api. Además, se puede pagar con cualquier billetera digital mediante QR interoperable.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 0800-888-3722, por correo a apiconsultassantafe@santafe.gob.ar, o acercarse a las oficinas de API .