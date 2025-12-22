Así será la YPF que ya levantan sobre la A012 en Roldán: la tercera más grande de la provincia

Regina Hermanos, la firma detrás de la nueva estación de servicios YPF que ya se levanta sobre la A012 en Roldán y que será la tercera más grande de toda la provincia, dio detalles en su perfil de Instagram sobre cómo será la majestuosa obra que ya comenzó con el movimiento de suelo sobre un terreno de 20.000m2.

El Arq. Guillermo Franco, encargado de la dirección de la obra, fue el encargado de contar las novedades de la que va a ser una de las YPF más grandes de Santa Fe. “Se está comenzando con la ejecución de la tercera estación de la empresa. Estamos en la etapa inicial, con el movimiento de suelo para preparar la superficie para lo que el día de mañana va a ser el tránsito vehicular y posicionamiento futuro de los distintos edificios”, contó el especialista.

“Está ubicada sobre un terreno de 20.000m2 el cual va a contar con un edificio principal donde va a estar ubicado el Full, sobre la ruta A012 en el ingreso donde también van a estar los surtidores para vehículos livianos”, especificó.

“Atrás estará todo el sector de vehículos pesados, con vestuarios, duchas, comedor, donde puedan pasar de un día para el otro si necesitan pernoctar”, destacó.