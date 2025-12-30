Al igual que en Navidad, el 01 de enero no habrá recolección de residuos ni transporte urbano

Este martes 31 de diciembre permanecerán cerrados el edificio municipal y los centros de gestión municipal. Durante esas jornadas, el servicio de transporte urbano funcionará hasta las 14 horas, mientras que el 1° de enero no habrá servicio.

En cuanto a la recolección de residuos, el 31 de diciembre el servicio se prestará con normalidad. En cambio, el 1° de enero no habrá recolección, por lo que se solicita a los vecinos y vecinas conservar los residuos dentro de sus domicilios hasta la reanudación del servicio.

Respecto al sistema de salud, los centros de salud de Villa Flores y Beaudrix no brindarán atención el 31 diciembre ni el 1 de enero. No obstante, se garantizarán guardias médicas en el SAMCO y en el Centro de Salud de Tierra de Sueños III durante todas las jornadas.

El servicio de seguridad funcionará con normalidad durante todos los días, mientras que el área de Servicios Públicos trabajará con guardias mínimas los días 31 de diciembre y 1 de enero, a fin de asegurar la prestación de los servicios esenciales.