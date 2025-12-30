Escalante se reunió con la ministra de Salud: “Seguimos trabajando para fortalecer el sistema sanitario local”

El intendente de la ciudad de Roldán, Daniel Escalante, junto al secretario de Salud Pública municipal, Agustín Callegari, y la diputada provincial Silvana Di Stefano, mantuvieron una reunión de trabajo con la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, quien estuvo acompañada por el subsecretario de Gestión Territorial Sur del Ministerio de Salud, Marcelo Krenz, y la directora de la Región de Salud Nodo Rosario, Rosa Dutto.

Durante el encuentro se analizó la situación sanitaria actual de la ciudad y se realizó un balance del año, poniendo en valor el trabajo articulado entre el municipio y el gobierno provincial para fortalecer el sistema de salud local. Asimismo, se abordaron distintos temas y líneas de acción que serán trabajadas de manera progresiva con el objetivo de mejorar la atención y los servicios de salud para la comunidad.

En ese marco, Escalante expresó: “Fue una reunión muy positiva con la ministra, donde pudimos analizar la situación sanitaria de Roldán y hacer un balance del trabajo conjunto realizado durante el año. Seguimos avanzando de manera articulada para fortalecer el sistema de salud local y proyectar mejoras a futuro para nuestros vecinos y vecinas”.

En tanto, Di Stefano sumó: «Junto a las autoridades de la Municipalidad de Roldán, analizamos constantemente la situación sanitaria y trabajamos para reforzarla día a día. Acompañamos todas las gestiones para asegurar que las necesidades de salud de nuestra comunidad sean atendidas de manera efectiva y oportuna».

El encuentro puso de manifiesto la importancia del trabajo conjunto y el diálogo permanente como herramientas fundamentales para continuar avanzando en políticas públicas que respondan a las necesidades sanitarias de todos.