De la amistad al emprendimiento: seis mujeres, tres negocios y una alianza que pisa fuerte en el Big Shop de TDS2

En el corazón del Big Shop de Roldán, seis amigas abrieron tres locales casi en simultáneo y decidieron unir fuerzas para potenciarse mutuamente. @mezcolanzashowroom, @we.lencería y @eligiadeco comparten más que un espacio físico: también una misma visión de crecimiento, trabajo en equipo y cercanía con los vecinos.

La alianza nació casi de manera natural. “Abrimos los locales en la misma semana, uno al lado del otro, y enseguida nos dimos cuenta de que estábamos todas en la misma, con ganas de crecer y de que la gente conozca lo que hay adentro del Big Shop”, explicaron.

Si bien muchos roldanenses ya reconocen la galería, las emprendedoras coinciden en que aún queremos seguir generando que las personas pasen por nuestros locales. “La gente sabe que está el Big Shop, pero todavía no conocen bien los locales puntuales que están dentro del mismo. Nuestro objetivo es que se acerquen y descubran lo que hacemos”, señalaron.

Mezcolanza Showroom: calidad para el hogar

En el local 16, Mezcolanza ofrece una amplia variedad de productos de blanquería. Sábanas, protectores de colchón, toallones, almohadas, mantas, acolchados, lonas, pijamas de peluche y alfombras para el hogar forman parte de un catálogo pensado para todas las edades y tamaños.

“Nosotras con Jesica nos conocimos por nuestros hijos, que iban juntos al jardín. De ahí nació la amistad, y este año surgió la idea de emprender juntas”, señaló Alejandra, una de las impulsoras del proyecto. “Queríamos un local que cubriera lo que hacía falta en la zona: una propuesta de blanquería, variedad y calidad asegurada”, sumó.

Trabajan con varias marcas seleccionadas y también realizan pedidos por encargue. ‘‘ Invitamos a todos a que pasen por nuestro Showroom porque podrán apreciar la gran variedad de opciones que tenemos. Además tenemos venta online hacia todo el país ”, añadieron.

Horarios: lunes a viernes de 18 a 20 hs; sábados de 10.30 a 13hs.

Instagram: @mezcolanzashowroom

WE Lencería: prendas para todos los cuerpos y edades

En el local 32, WE Lencería ofrece, pijamas, medias, mallas, lencería clásica y prendas infantiles, incluyendo remeras UV y modelos Disney. “Junto a Gise queríamos un espacio donde todas las personas encuentren un lugar calido donde puedan encontrar lo que necesiten, sin importar talle ni edad. Acá hay opciones para mujeres, hombres y niños”, explicó Romi.

Las dueñas se ocupan personalmente de atender a sus clientes y anticipan que en verano ajustarán sus horarios para acompañar el movimiento de la temporada.

“Lo importante es que cualquiera que venga se sienta cómoda, que haya talles reales y que la calidad sea buena’’, destacaron y al mismo tiempo agregaron:‘‘En el local podes encontrar algunas de las siguientes marcas. Brigitte, Aretha, Disney, Amazing chic, Cocot, Marcela Koury, XY, Acrobata, LODY.’’

Horarios:

• Miércoles a viernes: 10.30 a 12

• Lunes a viernes: 17.30 a 20

• Sábados: 10.30 a 13 y 17.30 a 20

Instagram: @we.lencería

Eligia Deco: fragancias, bazar y detalles que transforman espacios

En el local 31, Eligia Deco completa la propuesta con artículos de deco y bazar. Fragancias, velas, difusores, jabones, manteles, utensilios, floreros y cortinas de baño forman parte de un catálogo amplio y con permanente renovación.

“Al momento de empezar con mi amiga de toda la vida, Melisa, hace cinco años atrás dimos el primer paso vendiendo solo online, pero este año decidimos dar el paso al local físico y fue la mejor decisión”, comentó Antonela.

Además, ofrecen la posibilidad de armar box de regalo personalizados: “Para el Día de la Madre, Navidad o cumpleaños armamos cajas listas para regalar, y también damos la opción de que cada cliente arme la suya a gusto”.

Realizan envíos todas las semanas a Funes y Rosario. “La idea es que cada persona encuentre algo para su hogar o para regalar sin complicarse”, agregaron.

Horarios: lunes, martes, jueves y viernes de 18 a 20.

Instagram: @eligiadeco

Las emprendedoras coinciden en que la unión entre locales es clave para sostenerse y crecer. “La competencia no nos sirve. Acá todas nos apoyamos, nos derivamos productos y nos ayudamos a mejorar”, remarcaron.

“Queremos que la gente venga, mire, chusmee, y lleve algo para uso personal o para la casa. Es importante que sepan que acá hay de todo y que siempre van a ser bienvenidos”, señalaron y agregaron:‘‘Tenemos propuestas para armar combos de regalo para navidad y además opciones para todas las edades’’.