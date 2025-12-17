Socios en la vida y en los eventos: la pareja que convirtió un sueño en un negocio en expansión

Coco’s Soluciones para eventos nació como un proyecto que Maru y Mauro soñaron mucho antes de concretarlo. Aunque ambos venían de rubros totalmente distintos, compartían el deseo de emprender juntos en algo que los identificara. Ese anhelo se hizo realidad hace dos años y, desde entonces, la firma se ha convertido en una propuesta integral para celebraciones sociales y corporativas en la región. En este etapa de fin de año te cuentan como te pueden ayudar para que tu evento tengo un sello diferente.

“La idea de Cocos la pudimos lograr hace dos años. Hace mucho tiempo que veníamos con este tema, era casi un anhelo, un sueño”, explica Mauro, uno de los responsables, en diálogo con El Roldanense. Con roles bien definidos dentro del emprendimiento, la pareja encontró un equilibrio que potenció su crecimiento: “Maru se encarga de la parte de decoración y yo del equipamiento. Nos dividimos las tareas, pero supervisamos absolutamente todo”.

‘‘Con Maru, hace casi nueve años que estamos juntos y siempre teníamos el anhelo de hacer algo en conjunto y ese proyecto sabíamos que iba a estar atravesado por un trabajo en equipo, dado que es la única manera de lograr grandes cosas y fue así que construimos un proyecto propio llamado Coco’s Soluciones para eventos ’’, explica el emprendedor.

El nombre del emprendimiento tiene también un componente afectivo. “Tenemos un hijo de cuatro patas, un bulldog inglés que se llama Coco. Buscando nombre dijimos: pongámosle Coco Eventos, porque se lo merece”, explica entre risas. El logo, una caricatura del perro, rinde homenaje a este integrante especial de la familia.

Lo que empezó como un servicio para eventos pequeños rápidamente escaló. Hoy, Coco’s cubre desde reuniones familiares hasta bodas, cumpleaños infantiles y celebraciones empresariales. “Podemos organizar un evento corporativo, un casamiento, una ambientación infantil o un evento privado. Nos gusta mucho trabajar en casas de fin de semana y espacios al aire libre, aunque también hacemos salones”, detalla Mauro.

En cuanto a la planificación, remarcan que los tiempos dependen de la complejidad del evento. “Nos ha pasado de solucionar algo de un día para el otro, pero nuestra dinámica es trabajar con anticipación. Para algo chico, 15 días están bien. Para un casamiento o un evento grande, nos piden presupuesto hasta con seis meses o un año de anticipación”, explica.

Uno de los diferenciales de Coco’s Eventos es la búsqueda constante de calidad y actualización. “Somos rápidos, tenemos plan A, B, C y D. Y estamos continuamente renovando el equipamiento. Soy medio obsesivo con eso”, admite Mauro entre risas, “pero después de la pandemia los detalles importan, y el cliente lo ve”.

Ese compromiso también incluye una atención personalizada, en tiempos donde todo tiende a automatizarse. “Hay empresas muy grandes en las que no lográs ni siquiera hablar con un ser humano. Nosotros somos de la vieja escuela: nos gusta hablar con la gente, sugerir, asesorar. No queremos que haya 50 pasos para llegar a nosotros”, señala.

Además del mobiliario y la ambientación, Coco’s Eventos trabaja articuladamente con proveedores de sonido, iluminación, pantallas LED, proyectores —con o sin operador— y catering.

La barra móvil, incorporada hace apenas seis meses, se convirtió en un elemento distintivo. “La barra tiene un diseño muy particular y a la gente le encanta. Trabajamos con Roma Coctelería, que tiene cursos internacionales. El servicio es impecable”, destaca Mauro y agrega: ‘‘ Buscamos tener una identidad propia, un servicio cálido y una propuesta integral que se siga expandiendo y que sea de elección de quienes buscan una celebración diseñada con dedicación, estilo y cercanía.’’

Para contactarlos, ofrecen atención por web, Instagram, WhatsApp e incluso llamada directa. “Nos gusta que la gente se comunique. El contacto directo es una ventaja y lo queremos sostener”, cerró.

Contactos

Instagram: @cocos_soluciones

Celular: 3417513769