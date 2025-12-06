El Laboratorio Creativo abre el primer Escape Room de Roldán y lanza su Verano Tecnológico

Desde su nacimiento en 2018, Laboratorio Creativo dejó de ser “un taller más” para convertirse en un verdadero punto de encuentro donde los chicos aprenden, crean, experimentan y, sobre todo, se divierten. Nació con un propósito claro: impulsar la creatividad a través de la robótica, la programación y el pensamiento lógico, formando mentes curiosas capaces de mirar el mundo con preguntas, ideas y soluciones.

Hoy, siete años después, ese sueño inicial se convirtió en una comunidad educativa formada por alrededor de 120 niños que acompañaron el crecimiento del espacio y que celebraron este año un cierre inolvidable: un Escape Room.

Los talleres abarcan desde robótica, programación, diseño gráfico, inteligencia artificial, Arduino y Club LEGO, combinando tecnología con juego, curiosidad y trabajo en equipo. “Me encanta venir porque aprendo y me divierto”, es la frase que más se repite entre los estudiantes. Y no es casualidad: en Laboratorio Creativo la diversión es una metodología en sí misma.

Este año, Laboratorio Creativo rompe todos los moldes y trae dos experiencias únicas. Después del éxito arrollador del Escape Room, el taller decidió abrir sus puertas a toda la comunidad de Roldán y alrededores.

El Escape Room es la aventura más esperada del año para niños y adultos y se podrá asistir los días 12, 18, 19 y 20 de diciembre.

Se trata de una misión llena de acertijos, códigos secretos y desafíos que ponen a prueba lógica, creatividad y trabajo en equipo. Creado en principio para los alumnos del taller este Escape Room se convirtió en la experiencia más comentada y ahora cualquier persona puede vivirla.

Es una actividad ideal para despedir el año entre amigos ya que es una actividad para todas las edades, desde niños hasta adultos. Los grupos son reducidos y por ese motivo hay cupos muy limitados.

Ademas Laboratorio Creativo a partir de Enero presenta su Verano tecnológico, un programa intensivo donde los chicos viven cuatro semanas llenas de descubrimientos, proyectos y experiencias creativas.

Modalidad:

•2 veces por semana

•2 horas por día

•Grupos por edades: de 4 a 13 años

¿Qué van a aprender?

-Contenidos actualizados, divertidos y pensados para inspirar:

-Robótica con Lego

-Programación desde cero

-Inteligencia Artificial para niños

-Diseño gráfico digital

-Stop Motion

-Creación de contenido

-Videojuegos

-Streaming y producción

Una propuesta diferente, creada especialmente para que cada chico descubra lo que le apasiona mientras combina tecnología, juego y creatividad.

¿Por qué se agota rápido?

Porque los talleres son personalizados, los cupos son reducidos y cada actividad está diseñada para que los chicos se sientan parte de un mundo donde todo es posible.

INSCRIPCIONES Y CONTACTO

López 962, Roldán 341 584 6106 @laboratorio_creativo_roboticaLas inscripciones ya están abiertas.