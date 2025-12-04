El municipio destacó lo aprobado por el Concejo: “Roldán tiene una ordenanza para impulsar obras públicas”

El Concejo Municipal de Roldán aprobó una nueva ordenanza que habilita al Municipio a financiar obras de infraestructura mediante el sistema de contribución por mejoras, un mecanismo que calificaron de “histórico en la ciudad” el cual que establece que los frentistas aporten el costo de las intervenciones realizadas en sus barrios.

“El instrumento permitirá avanzar con nuevos proyectos de obra pública, bajo un esquema que Roldán viene utilizando desde la década del ’60 y que permitió la realización de históricos pavimentos y la obra de cloacas del casco urbano”, destacaron.

“Es una herramienta que Roldán utilizó siempre para crecer. Las obras se hacen y quienes pueden pagar aportan. Quienes no puedan, serán evaluados caso por caso”, aseguró el intendente Daniel Escalante.

“Si esperamos a tener todos los fondos del Municipio, Roldán se frena. Este sistema nos permite ejecutar obras, como ya se hizo en otras épocas. Y es una herramienta que los mismos vecinos estaban pidiendo”, agregó.

El jefe municipal remarcó además el impacto positivo del esquema de mejoras en el desarrollo local: “Cada obra sube el valor de las viviendas, ordena la ciudad y brinda servicios esenciales. Es un esfuerzo compartido, y vamos a acompañar a quienes estén en situaciones particulares para que nadie quede afuera”.

“Hoy Roldán tiene 1800 calles de tierra, que se crearon por la mala planificación urbanística y la habilitación de barrios sin las obras de infraestructura necesarias” concluyó.

El texto aprobado establece un procedimiento detallado para la ejecución de obras públicas:

Antes de iniciar cualquier obra, el Ejecutivo o el Concejo deberán someter la propuesta a un proceso de participación ciudadana. Esto podrá realizarse mediante: Audiencia Pública, según la Ordenanza 376/03 y su modificatoria, o Registro de Oposición, disponible durante al menos 15 días hábiles. Si la oposición supera el 40% de los beneficiarios directos e indirectos, la obra no se realizará. En caso contrario, queda habilitada según lo que establece el Código Tributario de Santa Fe.

Respecto a formas de pago, los vecinos podrán optar por: Pago contado, dentro de los 30 días de la notificación. Plan de cuotas, con interés según la ordenanza tributaria. Planes especiales para jubilados, pensionados o casos sociales, con informe socioeconómico previo. Quienes no elijan modalidad dentro del plazo quedarán incorporados automáticamente al plan de cuotas.

Las obras comenzarán una vez recaudado el 60% del costo estimado. Si no se inician dentro de los 90 días posteriores a alcanzar ese porcentaje, los vecinos podrán solicitar el reintegro de lo aportado. La ordenanza también habilita convenios con entidades financieras para facilitar el pago.

Con este nuevo marco, la Municipalidad busca consolidar un mecanismo transparente, participativo y sostenible para financiar obras necesarias en los barrios.