Con los puños en alto: boxeadores roldanenses ganaron sus peleas en Rosario

Los representantes del Boxing Anderson del Club Casa y Pesca, Juan Echezarreta y Federico Scutti, tuvieron una noche destacada el pasado sábado en el Club IMAD Competición de Rosario, donde ambos lograron importantes triunfos en sus respectivas categorías.

En la división hasta 80 kg, Juan Echezarreta se midió ante Franco Albornoz, del Boxing Guerrero de San Lorenzo, imponiéndose por puntos en un fallo unánime de los jueces. Por su parte, Federico Scutti, en la categoría hasta 64 kg, superó también por puntos y en fallo unánime a Alejandro Lezcano, del Boxing Chaparro de Rosario.

Desde el equipo técnico celebraron el desempeño de los púgiles locales y destacaron el compromiso mostrado durante toda la temporada. “Con trabajo, disciplina, orden, sacrificio y perseverancia, no tengo dudas de que van a alcanzar todas sus metas”, expresaron.

Las dos victorias representan un impulso clave para cerrar de la mejor manera este 2025 y encarar un 2026 con nuevos desafíos y proyección deportiva. Además, desde el Boxing Anderson hicieron un llamado a la comunidad: “Estas victorias son para todos los roldanenses. El boxeo amateur necesita del apoyo de la gente. Sin el acompañamiento de la comunidad, la familia y los profesores, nada se logra”.