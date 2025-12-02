El Cuervo sigue volando: San Lorenzo sale a buscar jugadores y proyecta los equipos de Reserva y Primera para el futuro cercano

A punto de celebrar la cosecha que dejó el 2025 a nivel deportivo, el club San Lorenzo proyecta en grande y se anima a pisar fuerte con vistas al año entrante. Esta semana habrá prueba de jugadores federados en las instalaciones del club, y a la vez la comisión directiva marcó con resaltador una serie de planes que marcará el crecimiento de la institución en el futuro cercano.

Las pruebas de fútbol juvenil serán este martes y el jueves en la cancha principal del Cuervo, con el siguiente cronograma de categorías: 2011 (17:30 horas), 2013/2014 (18:15), 2012 (19:15) y 2010/2009 (20:15). “Este año estuvimos en contacto con los clubes más importantes de AFA. En 2026 seguiremos igual”, comunicó el presidente Sebastián Galván, en diálogo con El Roldanense.

De todas maneras, esto es solo el puntapié inicial. En los meses venideros, el club sumará un nuevo predio de fútbol y un Centro de entrenamiento Profesional. También tendrá nueva coordinación de infantiles, coordinador físico profesional, directores técnicos recibidos y una capacitación constante para los entrenadores que son parte del día a día.

El máster plan en el que se enfocan tiene un norte definido, fijado en seguir formando chicos en sus divisiones infantiles y juveniles. Y mientras, se aventuran a ir más allá. “Seguimos creciendo y trabajando año a año con el sueño de que en el próximo 2027 podamos formar los equipos de Reserva y de Primera División”, auguraron desde dentro del club.