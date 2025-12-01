Infraestructura para clubes: llegan $22,5 millones para Los Teros

La comisión de evaluación y seguimiento del programa Alentar, creado a partir de la ley 14.344, se reunió en la ciudad de Santa Fe y aprobó 40 proyectos presentados por clubes de distintos puntos de la provincia, con una asignación total de 780 millones de pesos destinados a obras de infraestructura. En esta nueva etapa, cuatro instituciones deportivas del departamento San Lorenzo resultaron beneficiadas con fondos para ampliaciones y mejoras edilicias.

Se trata del Club Social Cultural y Deportivo Los Teros de Roldán, que recibirá $22.500.000 para la construcción de un playón de usos múltiples; del Club Atlético El Porvenir del Norte de San Jerónimo Sud, que contará con $22.467.917,35 para la construcción de la cocina del salón social; del Club Atlético San Jerónimo, también de San Jerónimo Sud, que accederá a $22.000.000 para la renovación de sus vestuarios; y del Red Star Lawn Tenis de San Lorenzo, que obtendrá $22.000.000 para la cubierta de la cancha de usos múltiples.

El senador Traferri destacó la finalidad del programa, orientado —según lo dispuesto en la ley— a brindar asistencia técnica y financiera en materia de infraestructura y equipamiento a los clubes santafesinos, fortaleciendo su rol social y comunitario. “Contar con una norma de estas características, que entrega fondos concretos a clubes deportivos, es un logro importante de esta Legislatura. Llevar a la práctica la letra de esta ley es una gran satisfacción”, afirmó.

Además, el legislador sanlorencino subrayó que los clubes cumplen una tarea de contención social fundamental, especialmente en el acompañamiento de niños, niñas y jóvenes, y remarcó que el Estado debe estar presente, apoyar y fortalecer ese trabajo cotidiano.