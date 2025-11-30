Superó el primer obstáculo y llegó al podio: el roldanense Darío Acuña terminó entre los tres mejores

El piloto roldanense Darío Acuña volvió a dar muestras de la resiliencia que lo distingue cuando está al mando del volante. Después de un tiempo sin competir, volvió a las pistas y pudo superar una adversidad temprana para volver al ruedo y terminar la carrera subido al podio. En charla con El Roldanense, describió cómo fue el certamen y de qué manera sorteó el primer obstáculo que tuvo enfrente.

“Después de cuatro meses sin correr, volvimos al rally de Soldini y Pérez. Es una competencia muy conocida, con muchos autos. En nuestra categoría, la NZ, teníamos 12 binomios de diferentes provincias. Fue una carrera muy dura”, contó. “En la primera etapa, que se corrió el sábado, había caminos muy trabados. Nos salimos de pista, pero pudimos seguir y pasar los prait 2, 3 y 4”, añadió.

El golpe había quedado atrás, por lo que se enfocaron en seguir. “Nos fue muy bien y terminamos el día en el puesto 6. Fuimos al parque de asistencia y acomodamos el auto para seguir corriendo al día siguiente”, describió. “El domingo corrimos los prait 5, 6, 7 y 8. Tratamos de ir lo más prolijo que pudimos y aceleramos a fondo”, profundizó el corredor local, ya de vuelta en Roldán.

“Pudimos llegar al tercer puesto, un logro muy importante porque ponemos todo lo que tenemos para estar ahí y competir”, celebró. “Mi mecánico Franco Pauloni me da un misil para que siga adelante y mi copiloto Damián Huber nunca dice nada cuando andamos en dos ruedas. Al contrario, me alienta”, dijo, y agradeció: “A mi familia, a mi hijo que siempre apoya con fotos y videos, y a los sponsors”.