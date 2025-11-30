Tarot y vino en El Enjambre: un encuentro interactivo para conocer qué nos depara el próximo año

Cena, tarot y vino. Así es la combinación que preparan las especialistas Adriana y Melina, quienes proponen compartir una aventura a través de los arcanos en el centro cultural roldanense El Enjambre (Rivadavia y Salta). El encuentro será el próximo domingo 7 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, y las inscripciones para ser parte del evento están abiertas.

“La intención es compartir una cena con vino y tarot. Habrá pizzas y empanadas de carne y/o verdura. Lógicamente, también se podrá optar por gaseosas o cervezas”, contaron a El Roldanense. “Más allá de la tirada de cartas, el modelo tradicional de la persona que se sienta, pregunta y tiene una respuesta, en esta ocasión trataremos de darle a cada uno los aspectos generales de su vida”, describieron.

Todos los asistentes se llevarán a sus hogares una guía personalizada sobre qué les depara el año próximo. Es por eso que la reserva de lugares debe hacerse con anticipación. “También haremos una tirada y los asistentes harán sus preguntas. Pensamos en realizar un evento muy interactivo. El tarot brinda herramientas para entender un montón de situaciones”, confiaron.

Para anotarse y acudir al evento, es necesario contactar con ellas a través de los siguientes números: 3413765125 y 3413129491. Las tarjetas tienen un valor de $30.000 e incluyen comida y bebida.