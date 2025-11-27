Quemaban un contenedor, las cámaras de Monitoreo los captaron y fueron detenidos

Dos hombres oriundos de Roldán (uno de ellos detenido hace poco por un hecho de robo) y una mujer con domicilio en Funes fueron aprehendidos este jueves cerca del mediodía cuando prendieron fuego un contenedor de residuos en Pueyrredón y Alberdi.

El hecho fue denunciado por vecinos, quienes escucharon detonaciones que confundieron con armas de fuego, sin embargo, cuando los efectivos policiales arribaron al lugar notaron que se trataba del daño a un mobiliario público, dentro del cual había vidrios y aerosoles, los cuales en contacto con el fuego provocaron las detonaciones.

Personal policial se comunica con la central de Monitoreo local, desde donde aportan las imágenes de las tres personas involucradas en el hecho, a quienes se los traslada al SAMCO local, y luego a la Comisaría para continuar con las acciones legales correspondientes.