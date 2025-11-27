Tras abrir su segundo local ahora van por el tercero: inaugura Equal Woman en Tierra de Sueños 2

A un mes de cortar las cintas de su segundo local, Equal apostó a otro eslabón y este viernes a partir de las 18hs el Big Shop de Tierra de Sueños 2 se vuelve a vestir de fiesta para la inauguración de Equal Woman.

La apuesta viene de la mano de Álvaro Rios Tessi, un joven emprendedor que con la ayuda de su familia ya va por el tercer local de la casa de indumentaria que él mismo creó y con la que está revitalizando esa zona del barrio.

“Se desocupaba el local que estaba al lado de los otros dos que tenemos y pensamos que era momento de seguir apostando. La gente nos venía pidiendo que sumemos ropa para mujer y decidimos lanzarnos y en menos de un mes ya estamos listos para inaugurar”, contó el joven a El Roldanense.

Equal Woman tendrá ropa de mujer estilo streewear, para salir y para usar todos los días y abarcará todas las edades, desde adolescentes hasta adultos.

“Estamos muy contentos porque esta idea se nos presentó hace poco, le dimos para adelante y ya tenemos el local armado con la mercadería para inaugurar”, dijo y sumó: “Queremos compartir el momento con toda la gente que siempre nos apoyó y lo sigue haciendo. Estamos muy agradecidos con ellos y de nuestra parte vamos a seguir dándoles lo mejor y siempre queriendo que se vayan contentos de nuestro local”.

De a poco vamos formando una comunidad que para nosotros es muy importante. Que se vayan bien atendidos y bien recibidos es nuestra prioridad”, sostuvo.