Con 19 años, se puso los pantalones largos y abre su segundo local de ropa en Roldán

Equal

nació de una charla entre Álvaro y su mamá, como una idea más, un proyecto que poco a poco fue tomando forma. Después de pensarlo un poco se tiró a la pileta y en noviembre de 2024 abrió el primer local en el Big Shop de Tierra de Sueños 2. Hoy, con sólo 19 años está a punto de inaugurar el segundo negocio.

Para el joven emprendedor, fue todo un sacrificio: desde diseñar y pintar el local, trasladar los muebles, hasta elegir la ropa y viajar para conseguir la mercadería. “Fue algo muy pensado, muy trabajado para que quede lo mejor posible. Y todo esto, lo hago y lo hice con mucho esfuerzo, porque realmente quería que salga bien”, compartió su experiencia en diálogo con El Roldanense.

El apoyo de su familia fue clave en cada paso. “Siempre me apoyaron en todo, me aconsejaron y me guiaron. Gracias a ellos todo esto fue posible”, dice con gratitud. Desde pequeño, siempre le gustó la ropa y vestirse con estilos fuera de lo común, una característica que hoy a la distancia ve como el impulso que lo llevó a tan corta edad a abrir su propio local. La figura de su madre, también fue clave: “Mi mamá siempre tuvo locales de ropa, así que crecí en ese ambiente y eso me inspiró mucho”, cuenta.

Su pasión por las redes sociales también jugó un papel fundamental. “Desde chiquito me grababa y soñaba con ser youtuber. Hoy en día, eso se convirtió en una herramienta de trabajo. Grabo videos, doy consejos, muestro outfits. Para mí las redes sociales son fundamentales para hacer crecer el negocio”, explica. En la cuenta de Instagram de Equal, su rostro aparece en todos los videos, que buscan conectar, divertir y aportar contenido útil a sus seguidores. “Me esfuerzo para que la gente disfrute y aprenda, y creo que eso ayuda mucho a que nos conozcan más”, afirma.

El estilo que propone en su local es de streetwear y urbano. “Empezamos vendiendo ropa, y ahora también tenemos gorras, relojes, boxers y otros accesorios. Todo esto fue un sacrificio para mi y para mi familia, pero valió la pena”, dice con orgullo. Para él, estar trabajando en algo que disfruta hace que todo sea más llevadero: “Creo que si uno trabaja en lo que ama, cualquier dificultad se hace más fácil de sobrellevar”, asevera.

El próximo 8 de noviembre se viene un festejo por partida doble: el primer año de Equal y la apertura del segundo local, un evento que estará abierto a clientes, amigos, y todos los que gusten pasar un rato. “Habrá premios, sorteos, comida y muchas actividades para que la gente pase un buen momento. Quiero darles las gracias a todos los que nos apoyaron en este camino, porque sin ellos no hubiese sido posible”, contó el emprendedor.