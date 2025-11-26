Historia de un reencuentro: la autora roldanense María Eugenia Hag publica su tercera novela romántica

Poco más de cuatro años después del día en que se animó a publicar lo que escribía y lanzó su primer libro, la autora roldanense María Eugenia Hag publica su tercera obra. Después de “El Espejo Borroso” y “Amar en tiempos de pandemia”, ahora ve la luz “Solo vos y yo, la promesa del mar”, una nueva novela romántica que pronto estará disponible en librerías. En diálogo con El Roldanense, habló sobre el proceso creativo, la historia que cuenta en sus páginas, y afirmó que se reencontró con el placer de sentarse a escribir.

“Fue algo nuevo para mí, porque es el primero al que me dedico 100×100. A los otros dos, uno lo escribí en pandemia y el otro trabajando en un jardín de infantes. Entonces, en ambos repartía mí tiempo, el que me sobraba entre trabajo, familia y amigos”, contó al comienzo de la charla. “Este ya lo hice dedicándome puramente a escribir, por lo que la investigación, documentación y la escritura en sí fue un proceso al que le dediqué mucho tiempo, con rutinas establecidas que me permitieron disfrutarlo de forma diferente”, señaló.

Su nueva creación aborda una historia que comenzó 25 años atrás. “Comienza en el año 2001, con toda la crisis sociopolítica de ese momento, y termina en 2025. En esos años a los protagonistas les pasa la vida”, describió. “Esta novela nos cuenta la historia de Camila, atrapada en un matrimonio frío con Walter Miller Díaz, y se topa con Marcos Álvarez, el hombre que dejó atrás en 2001. Entre recuerdos de música, militancia y una crisis que los separó, resurgen decisiones, culpas y deseos que por más de dos décadas habían intentado dormir”, profundizó.

Si bien existe un punto en común con las obras anteriores, ya que todas toman algo de la realidad para crear una historia de amor, “Solo vos y yo” no es una continuación de las anteriores sino una aventura nueva. “A nivel personal este libro fue un nuevo desafío en cuanto al proceso creativo. Está narrado en dos tiempos, pasado y presente, algo que yo no había realizado hasta el momento”, dijo Hag, y puntualizó: “Es el primero que es parte de una editorial tradicional, por lo que aprendí muchísimo. Este libro me demostró lo mucho que disfruto de escribir”.

“Hay mucho de nuestra historia como argentinos y mucho de la historia de Rosario en estos 25 años”, argumentó. Aún no hay fecha de presentación, aunque María Eugenia se mostró entusiasmada con que ese momento llegue pronto. Desde el 1/12, el libro se podrá conseguir en preventa a través del Instagram @mirificasediciones, antes de que llegue a librerías. “También llevaré ejemplares a la librería Una Casa Roja. Para mí es fundamental que esté ahí, ya que fue la primera que me abrió las puertas”, aseguró la escritora local.