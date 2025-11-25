La EPE programa tareas de mantenimiento y corta la luz miércoles y jueves en distintas zonas de Roldán

Debido a tareas de mantenimiento, la EPE cortará la luz miércoles y jueves en diferentes partes de Roldán.

El miércoles, la interrupción del servicio será de 8 a 10 horas en los siguientes barrios: El Charquito, Talleres, Los Olmos, Marcos Ateca, Villa Flores, Villa Celina, Villa Ida, El Cruce, Pucará los Búhos, Tu Lugar, Descanso, Fontanet y GNC AN AGRO.

Al día siguiente, el corte irá de 12 a 14 horas en barrios Muradore y Santo Domingo.

Algunos barrios, sumados a los antes mencionados, se pueden llegar a ver afectados por dos cortes de 15 min. aprox. por maniobras a las 08:00 y 10:00 hs.

En caso de mal tiempo se pueden suspender las actividades previstas.