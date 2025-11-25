En primer plano: detuvieron a dos menores por romper cámaras de seguridad en el centro de Roldán

Dos jóvenes de 16 años, ambos oriundos de la ciudad, fueron aprehendieron por dañar cámaras de seguridad en el centro de la ciudad.

El daño ocurrió en la intersección de San Martín y Oroño. Allí, personal de la GUR señaló a agentes del Comando Radioeléctrico que los implicados por la rotura habían salido hacia calle San Lorenzo.

Unos instantes después, ambos fueron aprehendido y demorados. Les secuestraron un caño de escoba, una bicicleta, celulares y la suma de $190.500.