El Instituto de inglés York abre inscripciones y suma clases para niños por la mañana
El ciclo 2026 comenzará con una novedad en el reconocido instituto local. “Con nuestro método, no solo aprenden inglés, también desarrollan competencias esenciales para su futuro”, destacan.
“Regalarle a tu hijo el aprendizaje del idioma inglés es mucho más que sumarlo a un curso. Es darle una herramienta para toda la vida, una ventaja real que lo acompañará el día que estudie, trabaje, viaje o simplemente quiera entender el mundo con más libertad”, asegura Jorgelina Arregui, titular del reconocido Instituto de inglés York que ya abrió las inscripciones para el ciclo 2026, con una novedad: por primera vez habrá clases por la mañana para niños desde los 8 años.
“Está pensado para chicos que van a la escuela por la tarde, es algo que nos venían pidiendo y este año decidimos incorporarlo y sumarlas a las de adolescentes que ya dábamos en ese horario”, destacó.
¿Por qué es ideal comenzar inglés desde los 8 años? “A esa edad, el cerebro está en un momento especial: aprende con naturalidad, sin miedo y con una curiosidad enorme. Por eso, nuestro método combina actividades inspiradas en la neurociencia con experiencias que despiertan motivación, emoción y confianza”, remarcó.
Pero no solo aprenden inglés. También desarrollan competencias esenciales para su futuro, las conocidas 4C’s:
# Critical Thinking: pensar, analizar, conectar ideas.
# Communication: comunicarse con claridad, expresarse sin miedo.
# Collaboration: trabajar con otros, compartir, construir juntos.
# Creativity: imaginar, crear, buscar soluciones nuevas.
“Enseñamos inglés a niños, adolescentes y adultos, pero hay algo único en empezar temprano: cuando un niño descubre que puede comunicarse en otro idioma, descubre también que puede más de lo que cree”, puntualizó.
