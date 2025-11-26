El Instituto de inglés York abre inscripciones y suma clases para niños por la mañana

“Regalarle a tu hijo el aprendizaje del idioma inglés es mucho más que sumarlo a un curso. Es darle una herramienta para toda la vida, una ventaja real que lo acompañará el día que estudie, trabaje, viaje o simplemente quiera entender el mundo con más libertad”, asegura Jorgelina Arregui, titular del reconocido Instituto de inglés York que ya abrió las inscripciones para el ciclo 2026, con una novedad: por primera vez habrá clases por la mañana para niños desde los 8 años.

“Está pensado para chicos que van a la escuela por la tarde, es algo que nos venían pidiendo y este año decidimos incorporarlo y sumarlas a las de adolescentes que ya dábamos en ese horario”, destacó.

¿Por qué es ideal comenzar inglés desde los 8 años? “A esa edad, el cerebro está en un momento especial: aprende con naturalidad, sin miedo y con una curiosidad enorme. Por eso, nuestro método combina actividades inspiradas en la neurociencia con experiencias que despiertan motivación, emoción y confianza”, remarcó.

Pero no solo aprenden inglés. También desarrollan competencias esenciales para su futuro, las conocidas 4C’s:

# Critical Thinking: pensar, analizar, conectar ideas.

# Communication: comunicarse con claridad, expresarse sin miedo.

# Collaboration: trabajar con otros, compartir, construir juntos.

# Creativity: imaginar, crear, buscar soluciones nuevas.

“Enseñamos inglés a niños, adolescentes y adultos, pero hay algo único en empezar temprano: cuando un niño descubre que puede comunicarse en otro idioma, descubre también que puede más de lo que cree”, puntualizó.

Contacto:

Santiago del Estero 559

Whatsapp / Tel: 3412120944

IG: @york.roldan

FB: /YorkRoldan