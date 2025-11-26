Yiyo Alancay: el guitarrista roldanense que lleva su raíz folclórica al Distrito 7

Yiyo Alancay, guitarrista y cantor rosarinopero que viene en Tierra de Sueños 2 desde hace tiempo, atraviesa un momento de fuerte crecimiento dentro del ambiente musical. Con un talento autodidacta y una sensibilidad artística que sorprende por su madurez, el joven intérprete avanza a paso firme en la construcción de su camino como solista.

Su propuesta se sostiene en un repertorio cuidadosamente elegido, donde conviven el arraigo a sus raíces y un vuelo renovado que dialoga con las nuevas estéticas de la canción folclórica argentina. En su música se entrelazan las vetas del folklore tradicional con influencias contemporáneas, un equilibrio que le permite mostrar su extraordinario dominio de la guitarra y su impronta personal como cantor.

Integrante de la histórica familia Alancay de Rosario y actualmente residente en Roldán, Yiyo se prepara para una presentación especial este miércoles a las 21hs en Distrito 7, en calle Ovidio Lagos 790. Fiel a su estilo y al misticismo que envuelve siempre sus encuentros musicales, el artista reunirá a catorce invitados sorpresa, con quienes recorrerá una amplia gama de ritmos y estilos de la música popular argentina.

A la hora de componer, Alancay apuesta a la simpleza profunda: melodías accesibles, ritmos genuinos y letras cargadas de vivencias personales y colectivas. Ese universo artístico, íntimo y a la vez expansivo, forma parte de la identidad que lo posiciona como una de las nuevas voces a seguir dentro del folklore joven.