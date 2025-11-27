Se prende la noche: vuelven los Torneos de Verano de la Copa Pymes en Estancia Damfield

Copa Pymes

anuncia la apertura de inscripciones para una nueva edición del Torneo Nocturno de Verano 2025, que se jugará íntegramente en el predio de Estancia Damfield.

El torneo comenzará en la segunda quincena de enero, consolidándose como una de las propuestas deportivas más esperadas del verano. La competencia combina deporte, camaradería y la experiencia única de jugar bajo las luces nocturnas en un entorno profesional.

Los equipos que se inscriban antes del 5 de diciembre accederán a un 25% de descuento, con cupos limitados para cada categoría.

Categorías disponibles

Fútbol 8 : Libre, +30, +35

: Libre, +30, +35 Fútbol 11 : Libre, +30

: Libre, +30 Fútbol Femenino 5

Hockey Femenino 7

Cada edición del torneo se destaca por su organización profesional y un ambiente que celebra el deporte y el encuentro. Además, cada equipo recibirá cerveza de regalo para el tercer tiempo, manteniendo uno de los sellos más disfrutados por los participantes.

“El torneo nocturno es la forma ideal de empezar el año: partidos dinámicos, noches agradables y un espacio perfecto para que los equipos compitan, se reencuentren y preparen la pretemporada”, señalan desde Copa Pymes, organizadores del evento.

Las inscripciones ya están abiertas, y se recomienda a los equipos asegurar su lugar con anticipación.

Para más información o para completar la inscripción, los interesados pueden comunicarse a los canales oficiales:

📞 Copa Pymes: 341 683 0695

📞 Estancia Damfield: 341 363 4169