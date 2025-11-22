Dos boxeadores roldanenses se lucieron en una jornada boxística disputada en Rosario Central

El pasado sábado 15 de noviembre de 2025, la sede de Rosario Central del Cruce Alberdi en Rosario, fue escenario de una nueva velada boxística que tuvo a dos representantes roldanenses como protagonistas. Los púgiles del Boxing Anderson y del Club Casa y Pesca volvieron a demostrar crecimiento, preparación y un nivel competitivo que ilusiona de cara al próximo año.

En primer término, Federico Scutti compitió en la categoría hasta 64 kilos ante Santiago Monserrat, del Boxing Saita de Buenos Aires. Aunque la decisión no lo acompañó, Scutti dejó una excelente impresión arriba del ring: orden, valentía y un desempeño que sostiene sus aspiraciones dentro del boxeo amateur. Su equipo destacó que, con sacrificio y perseverancia, su progreso continúa firme.

Luego fue el turno del campeón provincial e interprovincial, Felipe Balbi, quien esta vez se presentó en una categoría superior a la habitual, compitiendo en hasta 54 kilos. Frente a un rival físicamente exigente como Lucas Zárate, del Boxing Müller, Balbi consiguió una victoria clara por una unidad en las tarjetas. El rendimiento exhibido confirma el buen trabajo realizado en los entrenamientos y esparrings, sumando así su segunda victoria consecutiva tras su regreso del Campeonato Nacional.

Para el Boxing Anderson, el Club Casa y Pesca y toda la comunidad de Roldán, los resultados representan un paso más en un camino deportivo que continúa consolidándose. La meta está puesta en el 2026, con el objetivo de volver a competir en instancias provinciales, interprovinciales y nacionales.