El Maxivoley Femenino de la Sportiva, en la cima: subcampeonato en la Copa de Oro y ascenso a la categoría A

El pasado martes, el equipo de maxi Voley femenino del Club Sociedad Sportiva Recreativa (SSR) protagonizó una de sus mejores actuaciones de los últimos años al quedarse con el subcampeonato en la Copa de Oro, un resultado que llevó al equipo roldanense nuevamente a la categoría A, la máxima división del certamen.

La conquista tiene un significado especial para el plantel, compuesto por 20 jugadoras de entre 30 y 50 años, ya que en 2023 habían competido en la categoría A, pero descendieron en 2024. Con este logro, recuperan su lugar entre los mejores equipos, evidenciando que la perseverancia y el compromiso pueden revertir cualquier adversidad deportiva.

El ascenso es el resultado directo de un presente sólido, sostenido por el trabajo constante y colectivo del grupo, junto al rol determinante de su cuerpo técnico. El director técnico Maximiliano Castiñeira y el preparador físico Pato Muchelnizer fueron piezas fundamentales en la evolución deportiva del equipo, impulsando un entrenamiento integral que fortaleció técnica, preparación y mentalidad.

Para SSR, este subcampeonato posiciona nuevamente a la ciudad en un lugar destacado dentro del vóley regional. La disciplina recupera presencia, prestigio y una identidad marcada por el esfuerzo, la constancia y la seriedad con la que el equipo transitó toda la temporada.