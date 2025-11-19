En búsqueda de las nuevas joyitas: River volvió a visitar el CCUP y realizó una prueba de jugadores

El Centro Cosmopolita Unión y Progreso continúa recibiendo visitas de clubes de renombre que realizan visorias y evalúan a los chicos de sus divisiones formativas. En esta oportunidad, los captadores de talento de River Plate volvieron a las instalaciones del club roldanense, un lugar en el que ya habían estado poco tiempo atrás, y observaron a los jóvenes desde la categoría 2008 a 2019.

“Estamos muy contentos por recibir a River. No es la primera vez que este club tan prestigioso de Argentina y el Mundo nos viene a visitar”, contó Román Guajardo, presidente de la subcomisión de fútbol, a El Roldanense. “Recibimos a dos captadores que son parte del grupo de scouting de River, Román Maestricol y Paolo Galassi”, amplió. Esta prueba se suma, en tanto, a las que realizaron diversos clubes de primera en el CCUP a lo largo del año.

Durante la visoria, los buscadores de talento observaron chicos nuevos y también pusieron el foco sobre jugadores que ya habían visto. “La idea no es que solamente vean a los que están siendo monitoreados desde hace un tiempo, sino que también puedan seguir a los que fueron evolucionando”, describió Guajardo. “Este tipo de acciones nos congratulan y gratifican. Estuvimos hablando con dirigentes de River con los que venimos trazando puentes en conjunto”, aseguró.