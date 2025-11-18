Para entrenar como un león: llega a Damfield un Campus de Hockey con figuras internacionales del deporte

Después del éxito rotundo en Buenos Aires, GOAT Sports presenta por primera vez su Hockey Campus en Rosario, en el increíble predio de Estancia Damfield, Funes.

El Campus de Hockey se realizará los días 9, 10 y 11 de diciembre y está dirigido a chicos y chicas, de las categorías Sub 10 a Sub 18, con entrenamientos divididos por edades y turnos:

Sub 10/12 : de 9:00 a 13:00 hs

: de 9:00 a 13:00 hs Sub 14/16/18: de 16:00 a 20:00 hs

Durante tres días de entrenamiento intensivo, los participantes disfrutarán de:

👕 Remera exclusiva del Campus

🥤 Refrigerios e hidratación durante las jornadas

🏑 Entrenamientos profesionales en canchas premium

El GOAT Hockey Campus está pensado para jóvenes que desean mejorar su técnica individual, desarrollar su visión táctica, potenciar su condición física y fortalecer su mentalidad competitiva.

Para esta edición, se espera la participación de jugadores internacionales, lo que generará un entorno de aprendizaje de alto rendimiento, intercambio y motivación constante.

Este campus combina formación técnica, desarrollo físico y diversión, en un entorno seguro y profesional, donde cada participante podrá potenciar su rendimiento y vivir la experiencia de entrenar como un León.

Inscripciones abiertas — los cupos son limitados.

📩 Para más información y reservas:

WhatsApp Damfield: +54 9 341 363-4169

WhatsApp Campus: +54 9 11 2567-8585

Inscripciones online: https://rosario.goatsports.ar/

Instagram: @goatsports.arg

Instagram: @estanciadamfield