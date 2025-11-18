Peña folclórica y bingo con $2M en premios: los bomberos celebran su 41° aniversario en el Paseo de la Estación

Tal como sucede cada año, los Bomberos Voluntarios despedirán el 2025 con un gran evento en el SUM del Paseo de la Estación. En esta ocasión, además, el encuentro coincide con la celebración del aniversario número 41° de la institución roldanense. Será este domingo 23 de noviembre, a partir de las 19 horas, con entrada libre y gratuita para los vecinos de la ciudad. Habrá shows en vivo, servicio de buffet y bingo con excelentes recompensas.

“Es una peña folclórica y habrá sorteo de un bingo extraordinario, con dos millones de pesos en premios. Vamos a sacar el escenario hacia afuera y se presentarán cuatro bandas folclóricas y cuatro ballets”, dijo Walter Turi, en nombre de la comisión directiva, a El Roldanense. “Le pedimos a la gente que asista con su reposera y disfrute de una hermosa jornada de música y bailes”, señaló.

La jornada tendrá servicio de buffet, con el objetivo de recaudar dinero para el cuartel. “Tendremos hamburguesas, sándwiches de bondiola y de vacío, y bebidas. También se invitó a los feriantes, por lo que habrá feria de artesanos y emprendedores”, describió Turi. Además, los bomberos apostarán en el predio algunas de sus autobombas y unidades móviles para que la gente pueda verlas desde cerca.

A continuación, los artistas que saldrán a escena: los cantantes Rubén Lescano y Omar Ramírez, Allegra Millesi, Roque Sánchez, José Venezia, Isabel Bustos y Rogelio Rodriguez; los bailarines Jorge Menegussi y Carolina Moratti, Gonzalo Bustos, Adriana Canino, y los ballets Sueños del Carcaraña (profesores Caren Alvez y Ariel Figueroa) y Aire Roldanense (profesora Clara Giménez).