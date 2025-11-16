La joven tenista que entrena en Roldán y jugará el Mundial sub 12 en Perú

Catalina Tión, vecina de Pérez y una de las grandes promesas del tenis juvenil argentino, emprenderá este domingo su viaje rumbo a Lima, Perú, para disputar el Mundial Sub-12. Con solo 11 años, la joven tenista que práctica en el predio de la ciudad Schank Tennis and pádel Center, integrará la Selección Argentina femenina, compuesta por tres jugadoras y una capitana, para representar al país en una de las competencias más importantes de la categoría.

Cata comenzó a jugar al tenis cuando apenas estaba por cumplir cinco años, en la escuela del Club Mitre de Pérez, bajo la guía de su primer profesor, Luis Simonetti. “Empecé muy chiquita y desde los 8 años juego torneos”, contó la deportista, quien pasó de encuentros recreativos a certámenes competitivos desde temprana edad. En sus primeros pasos participó del sub 8 disputado en el Club Sorrento, un recuerdo que aún guarda con cariño.

Con el tiempo, su pasión y dedicación la llevaron a incorporarse a la academia del extenista profesional Eduardo Schwank, donde entrena actualmente. Allí consolidó su estilo de juego, afirmando que es diestra y que disputa tanto singles como dobles, según disponga la capitana del equipo.

En junio de este año, Catalina vivió uno de los momentos más importantes de su carrera: formó parte del equipo argentino que compitió en el Sudamericano Sub-12 realizado en Santiago de Chile. El conjunto nacional obtuvo el segundo puesto, resultado que aseguró su clasificación al Mundial. “Queremos ir a ganar y quedar entre los tres primeros países”, expresó con confianza y entusiasmo de cara a lo que se viene.

La joven comparte equipo con sus compañeras Matilda Werle y Margarita Oviedo, quienes estan bajos las ordenes de la capitana del seleccionada Romina Otoboni.

El torneo en Lima comenzará este lunes y finalizará el viernes. El formato contempla series entre países que incluyen dos singles y un dobles. Antes de viajar, las jugadoras se reunirán en Buenos Aires para entrenar, realizar fotos oficiales y partir juntas desde Aeroparque.

Catalina viajará acompañada por sus padres, Diego Tión y Luciana Moretti, y cuenta con el apoyo incondicional de su familia, incluida su hermana Josefina. Tras el Mundial, la joven cerrará su calendario competitivo 2025 para luego disfrutar unas semanas de descanso. En enero comenzará la pretemporada que marcará el inicio de un nuevo año de desafíos en el circuito juvenil.