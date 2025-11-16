La tormenta pasó con mucho viento en Roldán: árboles caídos y corte de luz en varias zonas

Tras el alerta naranja que tanto se anunció, finalmente pasadas las 23.30 del sábado un fuerte viento se empezó a desatar sobre Roldán y localidades vecinas.

Sin granizo y abundante caída de agua igual las ráfagas que por momentos se sintieron intensas dejaron sus consecuencias: árboles y ramas caídas en diferentes sectores de la ciudad y un corte de luz que aún durante la mañana de este domingo afecta a algunos barrios.

En el caso de Tierra de Sueños 2 y 3, desde la.EPE informaron que se trata de un problema en la línea de media tensión y que los técnicos están trabajando para resolverlo a la brevedad.

Por su parte, personal de Servicios Públicos y Medioambiente municipal están trabajando para limpiar las zonas donde cayeron árboles y ramas.

“El fuerte viento que tuvimos empezando la medianoche ocasionó la caída de postes de variados servicios, algunas columnas de alumbrado público y algunos árboles y muchas ramas caídas”, contaron desde Protección Civil a El Roldanense. “La franja fue amplia, azotó la mayoría del casco urbano y varios barrios. No hubo gente lesionada y ya se está trabajando con servicios públicos de la municipalidad y Bomberos, para la limpieza de calzadas afectadas”, señalaron, y agregaron que la ruta 9 ya se encuentra despejada.

A continuación las imágenes: