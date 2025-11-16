Movida Cultural y Holística presenta su Festival Consciente “Semilla” en Funes

Movida Cultural y Holística nació como un movimiento que une cultura, espiritualidad y autoconocimiento. Desde su origen, impulsa experiencias donde el arte, la educación y la energía consciente se entrelazan para expandir una nueva forma de vivir y crear comunidad.

Durante todo el año, la Movida desplegó ciclos de entrevistas, talleres, cursos y encuentros que invitan a reconectar con el propósito personal y colectivo. Su misión es clara: inspirar una cultura del bienestar, la cooperación y la conciencia activa.

Como cierre del ciclo 2025, llega el Festival Consciente “Semilla”, una gran celebración de fin de año donde artistas, terapeutas, expositores y comunidades afines compartirán su luz y su trabajo. Habrá música, DJs, danza, stands holísticos, charlas, experiencias sensoriales y rituales para sembrar nuevas intenciones.

El festival “Semilla” simboliza el fruto de un camino recorrido y el inicio de una nueva siembra: una invitación a celebrar lo vivido y a honrar la expansión conjunta.

Comunidades Conscientes que acompañan en la organizacion de este Festival «SEMILLA»: Armonía Interior – Neuroalquimia – Club Consciente. Y les agradecemos el aporte que realiza cada uno de ellos.

Organiza: Movida Cultural y Holística junto a Comunidades Conscientes.

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Lugar: Inhala & Co – Ruta 9 N° 1342, Funes

Contacto: +54 9 294 4247182

Instagram: @movidaculturalyholistica

Slogan: Donde el saber se encuentra con el ser.

Podés sacar tu entrada haciendo clic acá