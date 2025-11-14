Se llevaban loritos pequeños de un parque de Funes para teñirlos y revenderlos: fueron detenidos

El Comando de Funes detuvo a dos personas de 29 y 30 años por maltrato animal. Se los imputó por sustraer aves pequeñas de un predio arbolado ubicado en Cañada de Gómez y Arturo Illia, con el fin de teñirlos y revenderlos como aves exóticas.

Los agentes tomaron conocimiento del hecho por una llamada de la protectora denominada “Rescataditos Felices”. Una de sus integrantes dijo haberlos visto llevándose las cotorras.

La Brigada Ecológica intervino en la situación y ordenó el traslado de las aves a la ONG Pájaros Caídos, debido a que por su corta edad tendrían riesgo de vida.