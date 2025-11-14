Di Stefano impulsa un proyecto que promueve el cuidado de la salud mental en el trabajo

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de Ley presentado por la diputada Silvana Di Stefano que propone establecer pautas para la prevención y el abordaje de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral, con el fin de promover la salud mental y el bienestar de los trabajadores.

La iniciativa, que fue analizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, se unificó con un proyecto del diputado Ariel Bermúdez orientado a la prevención y la asistencia de consumos problemáticos que impactan en el ámbito del trabajo.

De este modo, el texto propone modificar la Ley 12.913 de Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo, ampliando sus alcances para incorporar de manera explícita a la salud mental, la prevención de consumos problemáticos y la promoción de ambientes laborales saludables e inclusivos.

“El trabajo es un espacio donde las personas desarrollan gran parte de su vida. Por eso, cuidar la salud mental y prevenir el estrés laboral, la violencia y los consumos problemáticos no sólo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino también la productividad y el clima de trabajo”, explicó Di Stéfano.

Entre los principales cambios, se incorpora la obligación de que los Comités de Salud y Seguridad elaboren protocolos de promoción de la salud mental, como así también de prevención, intervención y vigilancia de consumos problemáticos en el ámbito laboral, con la participación de equipos interdisciplinarios de profesionales.

Asimismo, se actualizan los artículos referidos al funcionamiento de los Comités, ampliando su alcance a empresas y organismos públicos con más de 50 trabajadores y estableciendo herramientas claras para detectar, controlar y comunicar riesgos.

“Queremos dar un paso más en la protección integral de los trabajadores. La salud mental debe ser parte central de las políticas laborales y de prevención. Apuntamos a construir entornos laborales más humanos, empáticos y sostenibles”, sostuvo la diputada y presidenta del Bloque de la UCR.

Entre los argumentos y directrices se persigue el fin de fomentar un clima de cooperación en la empresa, establecimiento o dependencia pública, y la colaboración entre trabajadores y empleadores, además de prevenir los riesgos laborales y crear las mejores condiciones medioambientales.