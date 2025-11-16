Fuerte tormenta: el Municipio trabaja en tareas de limpieza y asistencia

Durante la madrugada de este viernes, una fuerte tormenta azotó a la región y la ciudad de Roldán no fue la excepción. Desde la medianoche, el equipo de Protección Civil, integrado por la Municipalidad, los Bomberos Voluntarios y personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), se encuentra trabajando en distintos puntos de la ciudad ante caídas de árboles, ramas, postes de alumbrado y voladuras de techos.

Desde el área de Protección Civil informaron que se registraron 25 milímetros de lluvia, aunque destacaron que los vientos fueron el principal factor de daño. “Lo que mayores inconvenientes causó fue el viento. Tenemos árboles caídos sobre viviendas, tendidos eléctricos y obstrucciones en la vía pública”, precisaron.

Los trabajos iniciales se concentraron en la desobstrucción de calzadas y atención de emergencias, priorizando los casos de mayor riesgo. Una vez finalizadas estas tareas, el municipio continuará con el operativo de limpieza post tormenta, que incluirá el retiro de ramas, restos de árboles y la revisión del alumbrado público afectado.

De acuerdo a los registros del Centro de Operaciones Municipal (COM), se recibieron más de 30 reclamos, principalmente por árboles y ramas caídas, cortes de energía y casos de voladuras de techos.

Desde el municipio se solicita a los vecinos mantener la precaución, evitar circular por zonas con árboles o cables caídos, y ante cualquier emergencia comunicarse con el COM al 5299300.



