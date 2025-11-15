Escenas gourmet: el innovador espectáculo teatral de Roldán Actúa que llega al hall de la Casa de la Cultura

Obras breves, gastronomía y una propuesta íntima y divertida. Así se compone “Escenas Gourmet”, el innovador espectáculo teatral que desembarcó en el hall de la Casa de la Cultura. El show se denomina “El reloj de la abuela” y es dirigido por el roldanense Alejandro Giorgiani.

La novedosa iniciativa del equipo Roldán Actúa parece haber llegado para quedarse en la ciudad. “Una noche donde el teatro, la comida y el encuentro se mezclan. Una propuesta distinta, íntima y sabrosa para vivir el arte desde todos los sentidos”, comunicaron los artistas locales que salen a escena.

Este domingo 16 se realizará la segunda función y, tal como sucedió con la primera, se agotó en pocos días. Sin embargo, están disponibles las entradas para la tercera edición, que será el 30 de noviembre. Para reservar tu lugar, es necesario comunicarse al 3416960853.