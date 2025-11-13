Iba caminando por el casco urbano y le robaron su Iphone: la policía detuvo al ladrón

Durante la madrugada de este jueves, en la intersección de las calles Berni y Vidaurreta, un joven de 22 años detuvo la marcha de una unidad de comando policial. La víctima explicó que un individuo le había sustraído su teléfono Iphone 11 pro, y aportó datos sobre su vestimenta.

De inmediato, efectivos policiales realizaron un patrullaje por la zona en compañía del denunciante. En un momento dado, la víctima logró identificar al sospechoso, aunque con prendas de vestir diferentes a las que llevaba al momento del hecho.

Tras esta identificación, se procedió a la detención del hombre, de 39 años y domiciliado en la ciudad. En el procedimiento, además, se secuestró el teléfono denunciado como sustraído.

La policía continúa con las investigaciones correspondientes.