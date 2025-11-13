Una noche distinta en Estancia Damfield: cena de tres pasos y tarot en el Casco Bar

El próximo miércoles 19 de noviembre, Estancia Damfield invita a vivir una noche diferente en el Casco Bar, con una experiencia que combina gastronomía, vino y misticismo.

Bajo el título “Cena & Tarot”, la propuesta incluye una cena gourmet de tres pasos, una lectura de tarot personalizada a cargo de Carol Tarot, y un ambiente temático pensado para disfrutar con todos los sentidos.

La experiencia se desarrollará a partir de las 20:30 e incluirá degustación libre de Emilia Cocktails y un menú especialmente diseñado para la ocasión. Además, el Kinder permanecerá abierto, permitiendo a las familias disfrutar de la noche sin preocupaciones.

El valor de la tarjeta es de $45.000 e incluye la lectura de tarot.

Hasta el viernes 14 de noviembre, se ofrecen descuentos especiales por reserva anticipada.

Una invitación especial para quienes buscan vivir algo distinto: una noche donde la gastronomía, la energía y el encanto del tarot se encuentran en un entorno único.

📍 Casco Bar – Estancia Damfield

📅 Miércoles 19 de noviembre | 20:30 a 23:30 hs

📞 Reservas: 341 761 0000 o 341 3634169