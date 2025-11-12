Combate contra el dengue: Roldán lanza una campaña de descacharrado barrio por barrio

La Municipalidad de Roldán inicia la Campaña Descacharrado 2025/26, dentro del programa Objetivo Dengue.

En ese marco, comunicó que durante las próximas semanas se colocarán volquetes en distintos puntos estratégicos para que los vecinos puedan eliminar de sus hogares todo aquello que acumule agua y sirva como criadero del mosquito del dengue.

“La participación de cada familia es fundamental para mantener la ciudad más limpia y saludable”, señalaron y sumaron: “La campaña se desarrollará por zonas, extendiéndose por semana (de lunes a domingos), con el objetivo de abarcar progresivamente todos los barrios de Roldán”.

En detalle:

Zona 1 (Disponible desde lunes 24 al domingo 30 de noviembre)

Puntos de disposición de volquetes:

Acequias del Aire: Av. Acequias del Aire y Mapuches (intersección frente a la plaza, junto al Punto Verde).

Las Tardes: Las Tardes Norte y Cul de Sac 2 (sobre la plaza del barrio “Las Tardes”).

Las Acequias: Mocovíes y Las Acequias (al lado del Punto Verde).

Los Cedros: Av. Las Tardes Este y Pilcomayo (por Pilcomayo, entre el poste de luz y el de media tensión).

Santa Teresa: Río Limay y Río Tercero (plaza “Pedro Giacaglia”, entre la bomba de agua y la isla de separación).

Los Indios: Calchaquíes y Onas (al lado de la isla de separación).

Zona 2 (Disponible desde lunes 1 al domingo 7 de diciembre)

Puntos de disposición de volquetes:

El Troncal: Oscar Bonavena y Ruta 9 (frente a “La Casa del Cerámico”).

Cotos de Alameda: Uspallata y Calchaquí (por calle Uspallata, junto al punto de residuos verdes).

Villa Lourdes: Alto Verde y Ruta 9 (al lado de la casilla de Control Urbano – Distrito Este).

Villa Alicia: Talacato y Santa Ana (junto al Punto Verde, en la plaza).

Don Quijote: Dulcinea del Toboso y Castilla la Nueva (en la esquina de Castilla la Nueva).

Barrio Maíz: Maíz y Bernstadt (en el baldío junto a la bomba de agua).

Zona 3 (Disponible desde lunes 8 al domingo 14 de diciembre)

Puntos de disposición de volquetes:

Tierra de Sueños 2: contará con un punto en Av. de las Libertades y Martin Luther King (sobre Av. de las Libertades, en terreno baldío) y otro en Dalai Lama y Leloir (al finalizar Dalai Lama, en el espacio verde).

Tierra de Sueños 3: Contará con 4 puntos. El primero estará en Bv. Tierra de Sueños y Fortaleza (por Fortaleza, en espacio verde); el segundo en Bv. Tierra de Sueños e Inclusión (frente al supermercado); el tercero en Bv. de la Alegría y Bv. Talacasto (en la esquina, frente a las palmeras); y e ultimo en Bv. La Esperanza y Bv. Funes (junto a la isla de separación).

Zona 4 (Disponible desde lunes 15 al domingo 21 de diciembre)

Puntos de disposición de volquetes:

Alto Residencial: Martina Chapanay y Santa Cruz (en lote baldío).

Posta 16: Juan José Paso y La Pampa (en el lote frente a la escuela secundaria).

Beaudrix: Independencia y Ricardo Balbín (por Independencia, en el punto de residuos verdes).

Brofft: Manuel Dorrego y Jujuy (al lado del contenedor, frente a la canchita).

Arrabal: San Lorenzo y Av. Santa Fe (en terreno baldío, junto al Punto Verde).

Zona 5 (Disponible desde lunes 22 al domingo 28 de diciembre)

Puntos de disposición de volquetes:

Los Olmos: F. Lacamera y Leónidas Gambartes (en la esquina de dicha intersección, donde se observan restos verdes).

Villa Alta: Juan Carlos Dávalos y Los Ligustros (entre Los Eucaliptos, por Juan Carlos Dávalos).

El Charquito: Primero de Mayo y Salta (en el corralón).

Descanso: Los Eucaliptos y Los Ceibos (en la esquina, junto a las piscinas de referencia).

Villa Flores: Gral. J. J. Valle y Ceferino Namuncurá (por Ceferino Namuncurá, en el terreno baldío antes de llegar a J. J. Valle).

Punta Chacra: Molino Campos y Av. Punta Chacra (en la esquina, junto al Punto Verde).

Santo Domingo: Echagüe y Salta (en la plaza, junto a la isla de separación).