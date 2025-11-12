La niña roldanense que brilló en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística

La joven gimnasta roldanense Malena Zane fue una de las destacadas representantes de la provincia de Santa Fe en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Nivel 5, realizado recientemente en la ciudad neuquina de San Martín de los Andes.

El equipo santafesino consiguió un meritorio tercer puesto a nivel nacional, ubicándose detrás de las potencias bonaerenses y metropolitanas, tradicionalmente líderes en la disciplina. En la competencia individual, Malena se destacó con una excelente actuación, logrando ser la segunda mejor gimnasta de la provincia y posicionándose 13ª en la general entre las mejores del país.

Con este torneo, las deportistas cerraron un año intenso que incluyó tres instancias provinciales previas para acceder al certamen nacional. Ahora se preparan para una exhibición de cierre de temporada y el posterior descanso antes de iniciar la pretemporada 2026, en la que Malena ascenderá a un nivel superior.

De cara al próximo año, la novedad es que el equipo de profesoras y entrenadores con los que entrena Zane mudará su sede a la ciudad de Roldán, donde se instalará un nuevo gimnasio en el barrio Punta Chacra, bajo la dirección de la profesora Diana Schuster. Si bien el espacio aún no tiene nombre definido, ya se iniciaron los trámites y la construcción del nuevo predio, que marcará una nueva etapa para el grupo.