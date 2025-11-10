Dale campeón: los amigos roldanenses que levantaron la copa en Carcarañá
Al equipo local Sacachispa no le pesó que este era su debut y logró llevarse el título. Volvieron a Roldán y celebraron en caravana por las calles de la ciudad.
El equipo roldanense Sacachispa, integrado por un grupo de amigos, gritó campeón en Carcarañá siendo este su torneo debut.
“Llegamos a la final con esfuerzo, valentía y confianza”, contaron los chicos a El Roldanense. Allí, vencieron al equipo local Cruzado en los penales.
Con dos atajadas, el arquero fue figura para ganar la tanda definitoria por 3-1. Tras el festejo en la ciudad vecina, trajeron la copa y celebraron en caravana por las calles de Roldán.