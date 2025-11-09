Educación prenatal: se renuevan los talleres de preparto en Roldán

Un nuevo encuentro del taller de preparto para embarazadas llega al Samco local. Las charlas serán gratuitas y la personas gestantes podrán concurrir con un acompañante.

“Estamos contentos de poder organizar nuevamente un encuentro del taller de preparto para embarazadas en el Samco”, contó Ofelia López, la especialista en crianza que estará a cargo de las charlas, en diálogo con El Roldanense.

“En el taller lo que se busca es que las embarazadas con una acompañante puedan llevarse herramientas para atravesar el embarazo, trabajo de parto, parto y lactancia. La dinámica estará dividida de cuatro encuentros durante el mes de noviembre”, relató y agregó: ‘‘Este taller que viene con continuidad dese hace varios años tendrá lugar los martes de este mes desde las 18.30hs’’

“Es una gran oportunidad que el Samco pueda brindar este tipo de Taller de manera gratuita, porque abre la posibilidad que puedan acercarse tanto las madres primerizas, como también aquellas que ya han tenido otros hijos, a ellas les permite conocer cuales son los derechos que tienen”, sostuvo y agregó: “La información a cada gestante le permite empoderarse y tener herramientas para enfrentar las etapas del embarazo”.

Las personas interesadas pueden inscribirse al celular 3413454852 o también se pueden acercar a la recepción del Samco, el taller será con cupos limitados.

Redes sociales: @ofelia.doulaypueri y @membyra