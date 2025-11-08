Talento y podios: cinco acróbatas roldanenses brillaron en la final nacional disputada en un torneo en Córdoba

Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo en Villa Carlos Paz, Córdoba, la final nacional de los “9 Mundos” de Hidraxi, un importante certamen de acrobacia que reunió a competidoras de todo el país. El evento se desarrolló en el Espacio Mónaco, reconocido por su nivel de organización y por convocar a las mejores exponentes de la disciplina.

Las representantes locales que pertenecen al Espacio de Gimnasia Integral (E.G.I) y que está a cargo de Flavia Bravo tuvieron un desempeño sobresaliente, dejando en alto el trabajo y la dedicación que las caracteriza. Delfina Juzefyszyn obtuvo el primer puesto en la categoría Amateur Infantil A; Paulina Rusticelli Bina alcanzó el segundo lugar en Amateur Avanzado Infantil A; y Camila Cassano Albornoz se ubicó en el tercer puesto en Amateur Infantil B.

También participaron Vera Magliano, en la categoría Profesional Infantil B, y Camila Más, en Amateur Infantil B, ambas con destacadas performances que las dejaron muy cerca del podio.

“Fue una final divina, con un nivel muy alto. Las chicas estuvieron a la altura y cumplieron con todo lo que venimos trabajando. Llegar hasta esta instancia ya es un logro enorme que refleja su esfuerzo, constancia y pasión por lo que hacen”, destacó su entrenadora, visiblemente emocionada por los resultados obtenidos.