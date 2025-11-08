Talento y podios: cinco acróbatas roldanenses brillaron en la final nacional disputada en un torneo en Córdoba
Las atletas locales disputaron la final de los nueve Mundos en Villa Carlos Paz.
Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo en Villa Carlos Paz, Córdoba, la final nacional de los “9 Mundos” de Hidraxi, un importante certamen de acrobacia que reunió a competidoras de todo el país. El evento se desarrolló en el Espacio Mónaco, reconocido por su nivel de organización y por convocar a las mejores exponentes de la disciplina.
Las representantes locales que pertenecen al Espacio de Gimnasia Integral (E.G.I) y que está a cargo de Flavia Bravo tuvieron un desempeño sobresaliente, dejando en alto el trabajo y la dedicación que las caracteriza. Delfina Juzefyszyn obtuvo el primer puesto en la categoría Amateur Infantil A; Paulina Rusticelli Bina alcanzó el segundo lugar en Amateur Avanzado Infantil A; y Camila Cassano Albornoz se ubicó en el tercer puesto en Amateur Infantil B.
También participaron Vera Magliano, en la categoría Profesional Infantil B, y Camila Más, en Amateur Infantil B, ambas con destacadas performances que las dejaron muy cerca del podio.
“Fue una final divina, con un nivel muy alto. Las chicas estuvieron a la altura y cumplieron con todo lo que venimos trabajando. Llegar hasta esta instancia ya es un logro enorme que refleja su esfuerzo, constancia y pasión por lo que hacen”, destacó su entrenadora, visiblemente emocionada por los resultados obtenidos.