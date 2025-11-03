La FIFA rechazó la apelación del roldanense Machuca y confirmó la sanción

Este lunes se conoció que la FIFA rechazó la apelación de Imanol Machuca y ratificó la sanción. De esta manera, el jugador roldanense continúa suspendido por un año para realizar cualquier actividad vinculada al fútbol.

El máximo organismo de la pelota lo había penado por una presunta falsificación de documentos para lograr la nacionalización y jugar en la selección de Malasia. De hecho, llegó a disputar un partido.

Luego de hacer pública la investigación que motivó la sanción a comienzos de octubre, ahora la FIFA rechazó la defensa de Machuca. El futbolista, de hecho, había viajado a tierras asiáticas para tratar de hallar una solución a la problemática.

Tras la nueva negativa, se abre un nuevo paréntesis de tiempo. Imanol tendrá ahora 21 días para presentar un recurso ante el TAS, el tribunal deportivo más importante del mundo.