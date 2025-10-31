Los dos roldanenses que llegaron a la final del Torneo Nacional Sub 19 de Hockey masculino

El hockey del Litoral volvió a escribir una página dorada en su historia. Entre el 22 y el 25 de octubre, se disputó en Mendoza el Torneo Nacional de Seleccionados Sub 19, el certamen más importante del país en la categoría, que reúne año a año a los mejores equipos de cada región.Dos roldanenses dijeron presentes con grandes actuaciones.

El combinado masculino del Litoral —integrado por jugadores destacados de clubes de Rosario y la región— logró un desempeño sobresaliente, llegando a la final de manera invicta luego de más de diez años sin alcanzar esa instancia.

Entre los protagonistas del histórico logro se encuentran dos jóvenes roldanenses: Wenceslao Bueno, de 17 años, jugador de Gimnasia y Esgrima, y Alan Rodríguez, de 19, perteneciente al Club Universitario. Ambos formaron parte del plantel que llevó nuevamente al Litoral a lo más alto del hockey nacional.

Wenceslao y Alan viven en la ciudad, el primero de ellos vive en Tierra de Sueños 2 y el segundo deportista reside en Tierra de Sueños 3 y practican el deporte desde hace varios años.

La final frente al combinado de Mendoza fue de principio a fin muy disputada y el combinado del Litoral se quedó con la medalla de plata.‘‘Si bien no fue el resultado final esperado, es muy importante haber llegado a esta instancia significó un cierre inolvidable para un torneo que volvió a poner al hockey masculino en el centro de la escena nacional’’, señalaron desde el seno del cuerpo tecnico.