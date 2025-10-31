Deportes

Los dos roldanenses que llegaron a la final del Torneo Nacional Sub 19 de Hockey masculino

Alan Rodríguez y Wenceslao Bueno integraron el seleccionado del Litoral que llegó invicto a la final del Torneo Nacional Sub 19 disputado en Mendoza, marcando un hito para la región tras más de diez años sin alcanzar el podio.

31 DE octubre DE 2025

El hockey del Litoral volvió a escribir una página dorada en su historia. Entre el 22 y el 25 de octubre, se disputó en Mendoza el Torneo Nacional de Seleccionados Sub 19, el certamen más importante del país en la categoría, que reúne año a año a los mejores equipos de cada región.Dos roldanenses dijeron presentes con grandes actuaciones.

El combinado masculino del Litoral —integrado por jugadores destacados de clubes de Rosario y la región— logró un desempeño sobresaliente, llegando a la final de manera invicta luego de más de diez años sin alcanzar esa instancia.

Entre los protagonistas del histórico logro se encuentran dos jóvenes roldanenses: Wenceslao Bueno, de 17 años, jugador de Gimnasia y Esgrima, y Alan Rodríguez, de 19, perteneciente al Club Universitario. Ambos formaron parte del plantel que llevó nuevamente al Litoral a lo más alto del hockey nacional.

Wenceslao y Alan viven en la ciudad, el primero de ellos vive en Tierra de Sueños 2 y el segundo deportista reside en Tierra de Sueños 3 y practican el deporte desde hace varios años.

La final frente al combinado de Mendoza fue de principio a fin muy disputada y el combinado del Litoral se quedó con la medalla de plata.‘‘Si bien no fue el resultado final esperado, es muy importante haber llegado a esta instancia significó un cierre inolvidable para un torneo que volvió a poner al hockey masculino en el centro de la escena nacional’’, señalaron desde el seno del cuerpo tecnico.

