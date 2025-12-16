Se vienen en Roldán las Escuelas de Verano para niños y adolescentes: dónde inscribirse

La Municipalidad de Roldán en trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, invita a las familias de la ciudad a participar de una nueva edición de las Escuelas de Verano 2026, una propuesta pensada para disfrutar el verano con actividades recreativas, deportivas y educativas, en un espacio de encuentro y cuidado.

Las actividades se desarrollarán en el Polideportivo Municipal y estarán destinadas a niñas, niños y adolescentes, con propuestas organizadas según cada grupo etario.

Para niñas y niños de 4 a 12 años

La Escuela de Verano para niñas y niños de 4 a 12 años se llevará adelante a través del programa “Santa Fe en Movimiento”, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, impulsada por los Ministerios de Educación e Igualdad y Desarrollo Humano, con la colaboración del Municipio de Roldán.

El programa tiene como objetivo promover la participación en actividades educativas, deportivas y recreativas, fortaleciendo el juego, la inclusión y el disfrute durante el receso escolar.

Las actividades comenzarán el 2 de enero y se extenderán hasta el 30 de enero, en turno mañana, de 9 a 12 h.

Para adolescentes de 13 a 17 años

La Escuela de Verano para Adolescentes, organizada íntegramente por el Municipio de Roldán, está destinada a jóvenes de entre 13 y 17 años y también se desarrollará en el Polideportivo Municipal.

La propuesta para adolescentes se desarrollará del 2 al 30 de enero, en turno tarde, de 14 a 17 h.

Las fichas de inscripción para ambas propuestas ya pueden retirarse en el Polideportivo Municipal (Larrea 450), de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 h y de 16 a 18 h. En ese mismo período y horario se recibirá la documentación correspondiente, junto con los certificados de salud y bucodental.