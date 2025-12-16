Grave caso de abuso sexual en la vía pública en Roldán: atraparon al autor del hecho

En la mañana de este martes, alrededor de las 11 horas, se produjo un grave hecho de abuso sexual en la vía pública, en la intersección de la Ruta A012 y calle Tilcara, lo que motivó la inmediata activación de los protocolos de seguridad.

Tras la denuncia recibida a través del sistema 911, personal policial que realizaba patrullajes preventivos acudió rápidamente al lugar y asistió a la víctima, quien aportó información clave sobre el agresor y su dirección de huida. De manera inmediata se dio intervención al Centro de Monitoreo, que realizó el seguimiento a través de las cámaras de seguridad y coordinó acciones con el Centro de monitoreo de Funes y el Comando Radioeléctrico de la vecina ciudad. Cabe aclarar que el municipio de Roldán participa del programa Corredores Seguros de Ruta 9, que busca unificar información vinculada a hechos delictivos entre los distintos centros de monitoreo de la región.

Gracias al trabajo articulado entre el sistema de monitoreo y las fuerzas policiales, el presunto autor del hecho fue localizado y aprehendido a los pocos minutos en la localidad vecina, siendo posteriormente trasladado a Roldán para continuar con las actuaciones correspondientes.

La víctima fue acompañada al SAMCo local para su atención médica, mientras que las actuaciones fueron elevadas a la Comisaría 6ª por razones de jurisdicción, quedando el hecho a disposición de la Justicia.