El Concejo aprobó un aumento del 11,5% en la tarifa de Coprol

En la sesión extraordinaria que tuvo lugar el lunes por la noche, el Concejo aprobó la solicitud presentada por Coprol para aumentar el costo del servicio. La actualización del cuadro tarifario hará que el cuarto trimestre de este año (septiembre, octubre y noviembre) tenga un incremento de 11,5%.

La cifra es resultante de la fórmula polinómica, utilizada para calcular el aumento de tarifas en la cooperativa desde mediados de 2022. La misiva había sido derivada en un principio a la comisión de Presupuesto y Hacienda, para su correspondiente evaluación, hasta el tratamiento y sanción final.

“Dadas las actuales variables macroeconómicas de nuestro país y la coyuntura económica actual, la actualización refleja las variaciones de todos los costos que integran la fórmula para la prestación de los servicios”, expresó Coprol en la solicitud presentada al cuerpo legislativo.