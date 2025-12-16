Traferri presentó proyectos para resolver la falta de vacantes en la secundaria de Ricardone

El senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, presentó en la Legislatura dos iniciativas destinadas a dar una respuesta urgente a la problemática que atraviesan numerosas familias de Ricardone, cuyos hijos aún no tienen garantizado un banco para comenzar el primer año de la escuela secundaria en 2026. Las presentaciones se elaboraron luego de mantener reuniones con madres y padres de la comunidad, quienes expusieron su preocupación y solicitaron acompañamiento para encontrar una solución.

Por un lado, el senador ingresó un Pedido de Informes dirigido al Poder Ejecutivo para que el Ministerio de Obras Públicas brinde datos precisos y actualizados sobre el avance de la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Anexo N.º 1548. El proyecto requiere información sobre el grado de ejecución, el cronograma vigente, los pagos realizados, modificaciones de obra, controles y fecha estimada de finalización.

Traferri recordó que la comunidad viene reclamando con insistencia la culminación de esta obra, ya que la escuela funciona actualmente en un inmueble alquilado cuyo espacio resulta insuficiente. La puesta en marcha del edificio propio permitiría habilitar nuevas aulas y ampliar la capacidad de ingreso de estudiantes.

Por otra otra parte, el legislador sanlorencino presentó un Proyecto de Comunicación solicitando al Ministerio de Educación que adopte de manera urgente todas las medidas administrativas necesarias para asegurar una vacante a cada uno de los jóvenes que egresan este año de la Escuela Primaria Nº 220 y que se inscribieron para cursar la secundaria en las instituciones locales.

El senador destacó que la situación se repite por segundo año consecutivo y genera inquietud en las familias, que temen que sus hijos deban trasladarse a otras localidades para continuar sus estudios. También subrayó el crecimiento demográfico de Ricardone y las dificultades de movilidad y transporte que implicaría estudiar fuera del pueblo.

Traferri señaló que ambas iniciativas surgen luego de mantener reuniones con los grupos de padres autoconvocados, con quienes analizó alternativas y acordó acompañar el reclamo. “Las familias necesitan respuestas y nuestro compromiso es trabajar para que todos los chicos y chicas de Ricardone puedan estudiar en su localidad”, expresó el senador.

Por último, recordó que ya en 2024 presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de ingreso a la educación secundaria, a fin de establecer criterios más justos y priorizar la cercanía del domicilio. Aseguró que insistirá en su tratamiento para ofrecer una solución de fondo a problemáticas como la que hoy afecta a Ricardone.