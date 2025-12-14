May García asume como coordinadora de deportes: «Es un desafío nuevo, le agradezco al intendente»

Luego de cuatro años como concejal, María Eugenia García asumirá como coordinadora del área de deportes de la Municipalidad.

«Este es un desafío nuevo, agradezco al intendente por el valor que tuvo hacia mi persona. Voy a apoyar el deporte de mi ciudad», dijo a El Roldanense.

Sobre la impronta que piensa darle a su gestión, indicó que pronto comenzará la colonia de verano y que su idea es fortalecer lo hecho por la actual gestión.