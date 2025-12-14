Raquetas destacadas: dos jóvenes tenistas del CCUP fueron premiados entre los mejores del año

La academia de tenis local Cristian Amsler del Centro Cosmopolita Unión y Progreso cerró el año celebrando el título del Interclubes de primera división. Tras el festejo y las fotos, y luego de alzar bien alto el trofeo de campeón, las buenas noticias continuaron. Dos jóvenes jugadores de la institución roldanense, Manuel Paniagua y Matilda Raillón, recibieron menciones destacadas durante la cena de fin de año de la Federación Santafesina de Tenis.

Paniagua es uno de los tenistas de mayor proyección del país. “Terminó el año como número uno de Argentina en Sub 14, siendo éste el primer año de la categoría”, destacó Amsler, el entrenador, en charla con El Roldanense. Entre sus principales logros, fue campeón nacional en Salta, y subcampeón en Rosario y Neuquén.

También obtuvo tres títulos sudamericanos y fue convocado por la Asociación Argentina de Tenis a un campus realizado en Buenos Aires, como uno de los nombres destacados del año. Por su parte, Matilda Raillón es la actual número 1 provincial en la categoría Sub 10 y, durante el año, integró el seleccionado de Santa Fe en los campeonatos nacionales. En el año de su 120° aniversario, el CCUP continúa marcando tendencia en la esfera tenística.