Sobre ruedas: el corredor local Darío Acuña se destacó en el rally de Arroyo Seco y terminó el año como subcampeón

El piloto roldanense Darío Acuña tuvo un cierre de año a lo grande, con la celebración del subcampeonato en el rally santafesino. El fin de semana del 7 de diciembre corrió la última carrera del 2025, en la localidad de Arroyo Seco, y repitió la gran performance que había tenido semanas atrás en Soldini y Pérez. Así, volvió a llegar al podio, culminó el torneo en el segundo lugar y tendrá dos meses para descansar y disfrutar de este logro, puesto que la competencia volverá recién a fines de febrero en Casilda.

“Fue una competencia muy rápida con curvas muy pronunciadas. Nos servía para juntar puntos en el campeonato y pudimos ir a fondo siempre. Mi mecánico Franco Pauloni me entregó un misil y anduvimos en el pelotón de punta”, contó el deportista local a El Roldanense. “La carrera fue muy favorable para nosotros. Terminamos el sábado corriendo seis pasadas en el segundo lugar, muy cerca de la punta. Ese día ganamos puntos y llegamos al puesto 5 de la tabla general de todas las categorías”, describió.

El día siguiente fue incluso mejor. “El domingo hubo seis pasadas más y tratamos de llegar al primer lugar. Intentamos achicar los tiempos pero no llegamos, todo fue muy parejo y estuvimos muy apretados entre el puntero y el cuarto”, señaló sobre la continuidad de la carrera. “Terminamos en el segundo puesto, un subcampeonato en el rally santafesino que para nosotros como equipo es un logro muy importante”, explicó orgulloso, luego de festejar con champagne en el segundo escalón del podio y de posar para las fotos junto a los suyos.

De regreso en Roldán, Acuña valoró la cosecha de este año y festejó el cierre de un año muy positivo a nivel deportivo. Antes de las Fiestas, avizora con entusiasmo la próxima competencia. “Tengo que dar gracias a todos, a mi copiloto Damián que se aguanta todo, a mi hijo Darito que está siempre apoyándome con su cámara, a mi mecánico y a los sponsors que nos aportan para que podamos seguir corriendo”, dijo, y añadió: “Pero verdaderamente agradezco a las familias, ya que nos vamos, dejamos todo y nos bancan en lo que hacemos”.